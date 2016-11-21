01:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Я бы не сбрасывал со счетов ЦСКА и "Краснодар"

0
0
0

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подчеркнул, что "Спартаку", лидирующему в турнирной таблице, сопутствует удача. По словам форварда, на чемпионство также претендуют ЦСКА и "Краснодар".

– Многих сейчас удивляет лидерство "Спартака". Вас удивляет?

– Нет. Надо отдать ему должное – хорошо, добротно играет. Но ему очень сильно везет – в Томске, с "Амкаром"... Хотя и нас это подстегивает, так что вся борьба впереди. Путь еще длинный – 16 игр. Сейчас главное – как можно ближе подобраться к "Спартаку".

– Чувствуете, что шуток о чемпионстве красно-белых стало меньше?

– Я не обращал внимания на шутки. Вообще у нас любят сначала кого-то унизить, поиздеваться, а потом преподносить – "лучший", "потрясающий", "суперклуб"... А потом команда оступится – и снова ее поливают грязью. Нужно смотреть на итог, а остальное – суета.

– Остались только два претендента на титул?

– Нет. "Краснодар" опасен, в ЦСКА опытные ребята, даже с проблемами они будут набирать очки. Хорошо, что мы со "Спартаком" оторвались, но я бы не сбрасывал со счетов ЦСКА и "Краснодар". Они пока притаились. (Сергей ЦИММЕРМАН, Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Дзюбы

Опрос

Каким будет итоговый результат "Спартака" в чемпионате-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ