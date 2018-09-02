22:17 | Футбол — РПЛ

Артем Дзюба: "Вы сами все видели, ***"


Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не захотел говорить с журналистами после матча шестого тура российской премьер-лиги со "Спартаком". Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург" в присутствии 61 467 зрителей и завершилась безголевой ничьей.

- Вы сами все видели, ***, - цитирует форварда сборной России Sport24.

Ранее стало известно, что у защитника "Спартака" Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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https://sport24.ru/news/football/2018-09-02-dzyuba-o-matche-zenit---spartak-vy-sami-vse-videli

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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