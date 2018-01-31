Артем Дзюба: "Всем спасибо за поддержку и доверие!"

Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба поблагодарил всех за поддержку и доверие. Сегодня тульский клуб объявил об аренде 29-летнего россиянина из "Зенита" до конца сезона. По информации "СЭ", форвард пошел на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты.

- Всем спасибо за поддержку и доверие! - написал Дзюба на своей странице в Инстаграме.

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