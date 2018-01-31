Артем Дзюба: "Всем спасибо за поддержку и доверие!"

Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба поблагодарил всех за поддержку и доверие. Сегодня тульский клуб объявил об аренде 29-летнего россиянина из "Зенита" до конца сезона. По информации "СЭ", форвард пошел на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты.
- Всем спасибо за поддержку и доверие! - написал Дзюба на своей странице в Инстаграме.
top220
Ну что,Артем - вперёд, к очередному чемпионству!!!
20:06
К.Б.Ын
5 очков до зоны вылета.
19:17
A16
alex-ls как минимум, его вся Тула поддержит.
19:15
zega
Деревянный игрочишка
19:09
alex-ls
никто его уже не поддерживает
19:01
Russellmoto
Интересно кто его поддерживает..
19:00
Askido
Из грязи в князи
18:31
King's Bounty RND
подумал что тема с Каспаровым
18:31
baddy
18:30
baddy
Сказал куда-то в пустоту.
18:30
ЮКИ
и тебе Не хворать,говорливый,ты наш!
18:22
баламошка
Не за что!
18:21
Shast1983.83
Тебе даже твоя жена не доверяет
18:12
papa73
свои 15 голов ты забьешь
18:06
papa73
Артемыч держись все будет нормуль
18:06