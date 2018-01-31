17:47 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "Всем спасибо за поддержку и доверие!"

15

Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба поблагодарил всех за поддержку и доверие. Сегодня тульский клуб объявил об аренде 29-летнего россиянина из "Зенита" до конца сезона. По информации "СЭ", форвард пошел на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты.

- Всем спасибо за поддержку и доверие! - написал Дзюба на своей странице в Инстаграме. 

Таблица переходов РФПЛ // Трансфер-экспресс. LIVE!

 

Всем спасибо за поддержку и доверие!!!!🦁💪👍

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 31, 2018 at 6:45 PST

Опрос

Что ждет Артема Дзюбу в тульском "Арсенале"?
голосовать
15
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

top220

Ну что,Артем - вперёд, к очередному чемпионству!!!

20:06

К.Б.Ын

5 очков до зоны вылета.

19:17

A16

alex-ls как минимум, его вся Тула поддержит.

19:15

zega

Деревянный игрочишка

19:09

alex-ls

никто его уже не поддерживает

19:01

Russellmoto

Интересно кто его поддерживает..

19:00

Askido

Из грязи в князи

18:31

King's Bounty RND

подумал что тема с Каспаровым

18:31

baddy

18:30

baddy

Сказал куда-то в пустоту.

18:30

ЮКИ

и тебе Не хворать,говорливый,ты наш!

18:22

баламошка

Не за что!

18:21

Shast1983.83

Тебе даже твоя жена не доверяет

18:12

papa73

свои 15 голов ты забьешь

18:06

papa73

Артемыч держись все будет нормуль

18:06