Артем Дзюба: "Возможно, Глушакову стоит уйти"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков мог бы перейти в другой клуб, чтобы исправить свое положение. Ранее капитан красно-белых был переведен в дубль решением Массимо Карреры.

- Столит ли Глушакову уйти? Возможно. Сейчас у него некоторое испытание в жизни, - заявил Дзюба. - Наверное, придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля. В нашей стране всегда так - либо ты король, либо ты худший, все всегда может поменяться в ту или иную сторону. Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер, проанализирует где и в чем неправ. Я не вмешиваюсь, это его дело. Надеюсь, он с честью выйдет из этой ситуации.