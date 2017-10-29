Артем Дзюба: "Видно, что "Локомотив" устраивает ничья"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что его команде во втором тайме нужно прибавить в агрессии. Он также добавил, что они с форвардом Александром Кокориным не копируют действия друг друга.

– "Локомотив" всеми силами обороняется, пытается поймать нас на контратаках. Видно, что ничья их устраивает, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Дзюба. – Придется что-то придумывать. У нас уже были хорошие моменты в атаке, нужно еще искать и прибавить в агрессии. Нам надо забивать. Тогда игра откроется, и будет интереснее.

С Кокориным дублируем друг друга? Так только кажется. Действуем по эпизоду. Это стечение обстоятельств.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"