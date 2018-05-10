Артем Дзюба: "В детстве тараканы были чуть ли не друзьями"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о своем детстве и о том, с кем приходилось дружить в коммунальной квартире. Нападающий жил в коммуналке в центре Москвы до 10 лет.

– После коммуналки у меня появился определенный страх к насекомым, тараканы были чуть ли не друзьями, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Если свет гасишь, значит армия тараканов где-то рядом. Но все равно это мое детство. Как только появились средства, мы с семьей переехали в Новокосино. Не самый лучший район, но мы там долго жили, ничего страшного. Это неправда, что футболисты зажравшиеся. Ведь видят только одну сторону и не видят других. Многие ребята занимаются благотворительностью. Просто об этом не говорят, потому что любые хорошие дела делаются не на публику. Иначе это уже показуха.