Артем Дзюба: "В детстве тараканы были чуть ли не друзьями"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о своем детстве и о том, с кем приходилось дружить в коммунальной квартире. Нападающий жил в коммуналке в центре Москвы до 10 лет.
– После коммуналки у меня появился определенный страх к насекомым, тараканы были чуть ли не друзьями, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Если свет гасишь, значит армия тараканов где-то рядом. Но все равно это мое детство. Как только появились средства, мы с семьей переехали в Новокосино. Не самый лучший район, но мы там долго жили, ничего страшного. Это неправда, что футболисты зажравшиеся. Ведь видят только одну сторону и не видят других. Многие ребята занимаются благотворительностью. Просто об этом не говорят, потому что любые хорошие дела делаются не на публику. Иначе это уже показуха.
Flamenco
Думаю Дзюба с усатым тараканов в обнимку станет главным Мемом чм2018, надпись я выбираю усатого таракана, подпись Артемка )))
15:18
Flamenco
Артем! В сборную за заслуги перед армией тараканов не берут))) среди тараканов был шпион, и тот написал на тебя кляуз шефу Черчесу! Прежде чем тараканам усы показывал надо было думать, но в тебя тараканы друзья вселили страх и заставили на Черчеса нарисовать усы! Черчесов никогда не простить
15:14
fksm
Некоторые до сих пор у тебя в голове живут,видимо..)
15:12
баламошка
Сколько стасиков убил тапком, живодёр?
15:01
Serenky25
Молодец Артемка. С детства помогал тараканам.
14:57
shpasic
он им тоже усы показывал?
14:57