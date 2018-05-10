14:52 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "В детстве тараканы были чуть ли не друзьями"

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Форвард "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о своем детстве и о том, с кем приходилось дружить в коммунальной квартире. Нападающий жил в коммуналке в центре Москвы до 10 лет.

– После коммуналки у меня появился определенный страх к насекомым, тараканы были чуть ли не друзьями, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Если свет гасишь, значит армия тараканов где-то рядом. Но все равно это мое детство. Как только появились средства, мы с семьей переехали в Новокосино. Не самый лучший район, но мы там долго жили, ничего страшного. Это неправда, что футболисты зажравшиеся. Ведь видят только одну сторону и не видят других. Многие ребята занимаются благотворительностью. Просто об этом не говорят, потому что любые хорошие дела делаются не на публику. Иначе это уже показуха.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=hDCx3bRlgjM&t=360s

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Flamenco

Думаю Дзюба с усатым тараканов в обнимку станет главным Мемом чм2018, надпись я выбираю усатого таракана, подпись Артемка )))

15:18

Flamenco

Артем! В сборную за заслуги перед армией тараканов не берут))) среди тараканов был шпион, и тот написал на тебя кляуз шефу Черчесу! Прежде чем тараканам усы показывал надо было думать, но в тебя тараканы друзья вселили страх и заставили на Черчеса нарисовать усы! Черчесов никогда не простить

15:14

fksm

Некоторые до сих пор у тебя в голове живут,видимо..)

15:12

баламошка

Сколько стасиков убил тапком, живодёр?

15:01

Serenky25

Молодец Артемка. С детства помогал тараканам.

14:57

shpasic

он им тоже усы показывал?

14:57

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