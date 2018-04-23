Артем Дзюба: "В "Арсенале" нет "дзюбозависимости"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что в тульском клубе нет никакой от него или от каких-либо других игроков. Форвард отметил, что команда может побеждать только совместными усилиями, не благодаря одному конкретному игроку.

– Немножко раздражает журналистское клише "дзюбозависимость", - цитирует официальный сайт "Арсенала" Дзюбу. - Это совсем не льстит мне. У нас команда сильных исполнителей, не то что есть Дзюба, а остальные девять полевых типа бам-бум-бам. До моего прихода "Арсенал" побеждал грандов, все вместе мы выигрываем, все вместе, увы, проигрываем. Нет в "Арсенале" ни "дзюбозависимости", ни "ткачевозависимости", ни "кангвазависимости", ни какой-то другой.

29-летний форвард провел в этом сезоне 31 матч и забил семь мячей, причем пять из них Дзюба отправил в ворота в семи играх уже за "Арсенал".