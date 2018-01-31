Артем Дзюба: "Теперь мое дело - меньше говорить и все доказывать на поле"

Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов помогать тульской команде на 200 процентов.

– Артем, какие эмоции испытываете от подписания арендного соглашения с "Арсеналом"?

– Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место – это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду.

Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он – топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

– "Арсенал" Миодрага Божовича играет в атакующий футбол. Это подкупает?

– Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

– Соскучились по футболу?

– Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде.

Сегодня "Арсенал" объявил об аренде 29-летнего россиянина из "Зенита" до конца сезона.

Таблица переходов РФПЛ // Дзюба выбрал в "Арсенале" 24-й номер