Артем Дзюба: "Теперь мое дело - меньше говорить и все доказывать на поле"

Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов помогать тульской команде на 200 процентов.
– Артем, какие эмоции испытываете от подписания арендного соглашения с "Арсеналом"?
– Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место – это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду.
Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он – топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.
– "Арсенал" Миодрага Божовича играет в атакующий футбол. Это подкупает?
– Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.
– Соскучились по футболу?
– Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде.
Сегодня "Арсенал" объявил об аренде 29-летнего россиянина из "Зенита" до конца сезона.
Таблица переходов РФПЛ // Дзюба выбрал в "Арсенале" 24-й номер
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Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-gotov-pomogat-arsenalu-na-200-protsentov/
П_о_в_а_р
Не ваш, вот вы и беситесь. А нам не жалко никакого сервелатия и борща на Тёму, который всех победит!
21:36
old grumbler
....Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле.... Долго же доходит до некоторых русских что же надо делать на своей работе.... в первую очередь....
21:16
FePaSe
И он даже не скажет, что переходит, чтобы выигрывать титулы? "Сектантский игрочишка", в свое время, считал-считал копейки, да просчитался.
20:57
karlikf1
К тридцати годам чтоли это понял?
20:22
джо
Интересно будет посмотреть,кто-то из спартаковского руководства говорил,что Дзюба играет в своем стиле,толкается,бодается ,грубит ,но когда он играет за Зенит судьи свистят в два раза режет.Будем посмотреть.
19:27
Я Знаю Историю
можно подумать, что Черчесов возьмёт этого симулянта, даже если он 15 забьёт))) Саламыч предателей и болтунов не любит и не прощает.
19:19
NapoliFC
Дзюба кладешь 10 и тебя даже КБ начнут хвалить:)
19:16
К.Б.Ын
В Августе 30 лет. Пора бутсы на гвоздь и идти в секретари Миллеру .)
19:06
igogohruhru
Стало известно что Арсенал ведет переговоры с китайцами об аренде Халка с понижением зарплаты.
18:58
sdf_1
Титулы всё ближе и ближе
18:56
паоло росси
Коновал и бомжедав Ты вылез с оскорблениями...Оппонент тоже перегнул, согласен. Но первое оскорбление было за тобой. ------------------------------------- думаешь, если я поменяю ник на "свинодав" и напишу про цветочки на лугу это не будет оскорблением?)
18:53
mas7er
Игрочишка наконец то понял это.
18:51
Петя
Ну наконец-то сообразил игрочишка!
18:43
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
слова правильные сказаны, посмотрим что на поле покажет..... нет красоты в его футболе, тула подходящее место для попихаться-затолкать напа
18:34
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что за бред? Тема никогда бы такой ереси не наговорил. тем более после перехода в такое днище. пиарслужба состряпала, а Тема скорее всего даже и не в курсе.
18:31
SS-1525-Sergey
Очень хорошо, балласт ушёл!
18:27
igogohruhru
Тут же вчера писали, что по информации шибко осведомленных источников у Дзюбы в Арсенале будет очень крутой номер. В результате он даже свой 22 не получил?
18:19
паоло росси
Нищ, дрищ, ушёл от мамки паоло росси Нищ, дрищ, ушёл от мамки паоло росси свинарне бросили покушать) \\\\\\\\\\Твоя мама с радостью приняла. Профессиональная привычка)----------------------------------вот из-за такого говна как ты вас и называют вонючей свинарней)\\\\\\\\\\\\Возможно. Но зато жены и матери таких как ты обожают нас.----------------------------------------------------------- по своей матери и жене судишь по обожанию говна?)
18:16
papa73
эх ещё бы и погреб заиграл
18:03
papa73
он свои наколотит
18:02
papa73
парни он был в сборной и забивал,я считаю самый проломный нап
18:01
Боснийский рефери
Вперед Тула!!! Я рад, что Дзюба пришел.
18:00
Нищ, дрищ, ушёл от мамки
Арсенал жалко. Вместо борьбы за место в верхней части таблицы теперь стыки отчётливо маячат.
17:58
papa73
Артем давай держись,все будет нормуль,ты классный нападающий
17:57
Нищ, дрищ, ушёл от мамки
паоло росси свинарне бросили покушать) \\\\\\\\\\Твоя мама с радостью приняла. Профессиональная привычка)
17:56
паоло росси
какое-то унылое свиное чавканье... зажрались новостями?
17:54
Joporyk
Перевожу слова: "Божевич топчик, все остальные трениришки"
17:44
drJekil
А он умеет вообще поменьше говорить?)) Вряд ли, так просто, к слову пришлось)
17:33
Бу-га-га!
Поздно Артёмия к Пряникам пристроили. Надо было в начале сезона, дабы сцыканули при Неудержимом с хрюнделями доги раскатывать...((
17:32
Jean4
"Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба..." зато как звучит а? =)
17:31