16:45 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "Теперь мое дело - меньше говорить и все доказывать на поле"

Артем ДЗЮБА (справа) и Гурам АДЖОЕВ. Фото ПФК "Арсенал", twitter.com/pfc_arsenal
Артем ДЗЮБА (справа) и Гурам АДЖОЕВ. Фото ПФК "Арсенал", twitter.com/pfc_arsenal
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Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов помогать тульской команде на 200 процентов.

 
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– Артем, какие эмоции испытываете от подписания арендного соглашения с "Арсеналом"?

– Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место – это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду.

Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он – топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

– "Арсенал" Миодрага Божовича играет в атакующий футбол. Это подкупает?

– Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

– Соскучились по футболу?

– Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде.

Сегодня "Арсенал" объявил об аренде 29-летнего россиянина из "Зенита" до конца сезона.

Таблица переходов РФПЛ // Дзюба выбрал в "Арсенале" 24-й номер

2018 год. Артем ДЗЮБА - в тульском &quot;Арсенале&quot;.

 

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-gotov-pomogat-arsenalu-na-200-protsentov/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (44)
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П_о_в_а_р

Не ваш, вот вы и беситесь. А нам не жалко никакого сервелатия и борща на Тёму, который всех победит!

21:36

old grumbler

....Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле.... Долго же доходит до некоторых русских что же надо делать на своей работе.... в первую очередь....

21:16

FePaSe

И он даже не скажет, что переходит, чтобы выигрывать титулы? "Сектантский игрочишка", в свое время, считал-считал копейки, да просчитался.

20:57

karlikf1

К тридцати годам чтоли это понял?

20:22

джо

Интересно будет посмотреть,кто-то из спартаковского руководства говорил,что Дзюба играет в своем стиле,толкается,бодается ,грубит ,но когда он играет за Зенит судьи свистят в два раза режет.Будем посмотреть.

19:27

Я Знаю Историю

можно подумать, что Черчесов возьмёт этого симулянта, даже если он 15 забьёт))) Саламыч предателей и болтунов не любит и не прощает.

19:19

NapoliFC

Дзюба кладешь 10 и тебя даже КБ начнут хвалить:)

19:16

К.Б.Ын

В Августе 30 лет. Пора бутсы на гвоздь и идти в секретари Миллеру .)

19:06

igogohruhru

Стало известно что Арсенал ведет переговоры с китайцами об аренде Халка с понижением зарплаты.

18:58

sdf_1

Титулы всё ближе и ближе

18:56

паоло росси

Коновал и бомжедав Ты вылез с оскорблениями...Оппонент тоже перегнул, согласен. Но первое оскорбление было за тобой. ------------------------------------- думаешь, если я поменяю ник на "свинодав" и напишу про цветочки на лугу это не будет оскорблением?)

18:53

mas7er

Игрочишка наконец то понял это.

18:51

Петя

Ну наконец-то сообразил игрочишка!

18:43

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

слова правильные сказаны, посмотрим что на поле покажет..... нет красоты в его футболе, тула подходящее место для попихаться-затолкать напа

18:34

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

что за бред? Тема никогда бы такой ереси не наговорил. тем более после перехода в такое днище. пиарслужба состряпала, а Тема скорее всего даже и не в курсе.

18:31

SS-1525-Sergey

Очень хорошо, балласт ушёл!

18:27

igogohruhru

Тут же вчера писали, что по информации шибко осведомленных источников у Дзюбы в Арсенале будет очень крутой номер. В результате он даже свой 22 не получил?

18:19

паоло росси

Нищ, дрищ, ушёл от мамки паоло росси Нищ, дрищ, ушёл от мамки паоло росси свинарне бросили покушать) \\\\\\\\\\Твоя мама с радостью приняла. Профессиональная привычка)----------------------------------вот из-за такого говна как ты вас и называют вонючей свинарней)\\\\\\\\\\\\Возможно. Но зато жены и матери таких как ты обожают нас.----------------------------------------------------------- по своей матери и жене судишь по обожанию говна?)

18:16

papa73

эх ещё бы и погреб заиграл

18:03

papa73

он свои наколотит

18:02

papa73

парни он был в сборной и забивал,я считаю самый проломный нап

18:01

Боснийский рефери

Вперед Тула!!! Я рад, что Дзюба пришел.

18:00

Нищ, дрищ, ушёл от мамки

Арсенал жалко. Вместо борьбы за место в верхней части таблицы теперь стыки отчётливо маячат.

17:58

papa73

Артем давай держись,все будет нормуль,ты классный нападающий

17:57

Нищ, дрищ, ушёл от мамки

паоло росси свинарне бросили покушать) \\\\\\\\\\Твоя мама с радостью приняла. Профессиональная привычка)

17:56

паоло росси

какое-то унылое свиное чавканье... зажрались новостями?

17:54

Joporyk

Перевожу слова: "Божевич топчик, все остальные трениришки"

17:44

drJekil

А он умеет вообще поменьше говорить?)) Вряд ли, так просто, к слову пришлось)

17:33

Бу-га-га!

Поздно Артёмия к Пряникам пристроили. Надо было в начале сезона, дабы сцыканули при Неудержимом с хрюнделями доги раскатывать...((

17:32

Jean4

"Новичок "Арсенала" нападающий Артем Дзюба..." зато как звучит а? =)

17:31