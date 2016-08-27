23:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Спасибо Черчесову за вызов в сборную, но здоровье важнее"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что ему придется пропустить ближайший учебно-тренировочный сбор сборной России. Форвард хочет взять паузу, чтобы полностью залечить недавнее повреждение.

– Ощущения от возвращения на поле восхитительные, хорошо вернуться на поле, – цитирует "Матч ТВ" Дзюбу. – Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверно, это психологически очень тяжело.

Под конец начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, и осторожно я отношусь к этому, побаиваюсь.

Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора сказали. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее.

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI659639_Dzuba_priznalsa_chto_nameren_otprositsa_u_Cherchesova_ot_matchej_sbornoj

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Aurochs

Правильно артем. Здоровье это важно, но шампанское, конечно, важнее...

23:48

ATA

дзюба притворился , но черчес его больше не вызовет

23:47

пиплхавает

теперь горячий осетин может дальше не вызывать артемку в сборную

23:29

Lars Berger

Браво, Артем!

23:28

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