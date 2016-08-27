Артем Дзюба: "Спасибо Черчесову за вызов в сборную, но здоровье важнее"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что ему придется пропустить ближайший учебно-тренировочный сбор сборной России. Форвард хочет взять паузу, чтобы полностью залечить недавнее повреждение.

– Ощущения от возвращения на поле восхитительные, хорошо вернуться на поле, – цитирует "Матч ТВ" Дзюбу. – Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверно, это психологически очень тяжело.

Под конец начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, и осторожно я отношусь к этому, побаиваюсь.

Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора сказали. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее.