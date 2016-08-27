Артем Дзюба: "Спасибо Черчесову за вызов в сборную, но здоровье важнее"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что ему придется пропустить ближайший учебно-тренировочный сбор сборной России. Форвард хочет взять паузу, чтобы полностью залечить недавнее повреждение.
– Ощущения от возвращения на поле восхитительные, хорошо вернуться на поле, – цитирует "Матч ТВ" Дзюбу. – Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверно, это психологически очень тяжело.
Под конец начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, и осторожно я отношусь к этому, побаиваюсь.
Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора сказали. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее.
Дополнительная информация
http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI659639_Dzuba_priznalsa_chto_nameren_otprositsa_u_Cherchesova_ot_matchej_sbornoj
Aurochs
Правильно артем. Здоровье это важно, но шампанское, конечно, важнее...
23:48
ATA
дзюба притворился , но черчес его больше не вызовет
23:47
пиплхавает
теперь горячий осетин может дальше не вызывать артемку в сборную
23:29
Lars Berger
Браво, Артем!
23:28