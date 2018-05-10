Артем Дзюба: "Склонен думать, что погорячились с Луческу"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что бывшему наставнику "Зенита" Мирче Луческу надо было дать больше времени на постройку команды.
– Я все-таки склонен думать, что погорячились с Луческу. Нужно было еще год дать, — сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. — Не дали, мне кажется, Луческу до конца развернуться. Я думаю, и Мистер об этом сказал, что "еще годик бы дали, и я бы создал". Он уже понимал, что, как и чего. Человек 42 года в футболе! Он выиграл все возможные турниры! Дали бы Луческу совершить столько трансферов, было бы качество и все-все-все.
Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 годы.
Arkadiy1976
Петржела и Адвокат тоже казино любили. Так что я примерно представляю, какой тренер нужен Газпрому.
12:54
Arkadiy1976
Можно поставить тренером Розенбаума, только рассказать ему, что такое футбол. А Питер он любит. Ну а что, Мутко же в строители поставили.
12:52
Arkadiy1976
Газпрому надо лысого искать, как Спаллетти - такие на своих похожи, на мафию. А румыно-украинские евреи и интеллигентишки всякие у них не заработают.
12:51
баламошка
Ты не склонен думать.
12:41
П_о_в_а_р_
Надо было Манчини с Луческу в тандеме. Вот тогда бы...
12:32
shpasic
да, Цаллагов покачественней, чем Оздоев))
12:32