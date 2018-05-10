Артем Дзюба: "Склонен думать, что погорячились с Луческу"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что бывшему наставнику "Зенита" Мирче Луческу надо было дать больше времени на постройку команды.

– Я все-таки склонен думать, что погорячились с Луческу. Нужно было еще год дать, — сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. — Не дали, мне кажется, Луческу до конца развернуться. Я думаю, и Мистер об этом сказал, что "еще годик бы дали, и я бы создал". Он уже понимал, что, как и чего. Человек 42 года в футболе! Он выиграл все возможные турниры! Дали бы Луческу совершить столько трансферов, было бы качество и все-все-все.

Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 годы.