10:00 | Футбол — РПЛ

Артем Дзюба: "Считаю Хабенского одним из самых крутых наших актеров"

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Форвард "Зенита"  Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".

– Венедиктов или Доренко?

– Венедиктов. Почему? Да просто так!

– Гречка или Монеточка?

– Гречка! Люблю гречку. А музыку ни одной, ни другой не слушал.

– Серебряков или Хабенский?

– Хабенский. Мне большинство его фильмов нравится, считаю его одним из самых крутых наших актеров.

– Маликов или Шнур?

– Пусть будет Шнуров – он за "Зенит" болеет. (Сергей Егоров)

Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.

Император Дзюба

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/itogi-goda/reviews/imperator-dzyuba-1494808/

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