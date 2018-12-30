Артем Дзюба: "Считаю Хабенского одним из самых крутых наших актеров"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".
– Венедиктов или Доренко?
– Венедиктов. Почему? Да просто так!
– Гречка или Монеточка?
– Гречка! Люблю гречку. А музыку ни одной, ни другой не слушал.
– Серебряков или Хабенский?
– Хабенский. Мне большинство его фильмов нравится, считаю его одним из самых крутых наших актеров.
– Маликов или Шнур?
– Пусть будет Шнуров – он за "Зенит" болеет. (Сергей Егоров)
Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/itogi-goda/reviews/imperator-dzyuba-1494808/
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