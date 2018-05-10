Артем Дзюба: "С Быстровым начали здороваться спустя долгое время"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба рассказал, что конфликт с полузащитником "Тосно" Владимиром Быстровым исчерпан. В 2009 году, когда оба футболиста играли за "Спартак", Дзюба был обвинен в краже денег Быстрова, за что был сослан в аренду в "Томь".

– Когда в Томск ушел, мне говорили, что я крыса и законченный футболист, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Я помню, как от меня все отвернулись, в том числе болельщики "Спартака", как меня выставили изгоем. Но когда Володя Быстров ушел в "Зенит", все сказали: "Ах, наш воспитанник, Володя такой-сякой". Вот что меня убивает.

Решили ли ситуацию с Быстровым? Спустя долго время мы начали здороваться. Каких-то детских обид уже нет. Я прекрасно понимал, почему это было сделано. И это была не Володина инициатива. Это была инициатива Валерия Георгиевича (Карпина, на тот момент главного "Спартака". – Прим. "СЭ"), прекрасно все читалось. Смысл обижаться? Хотя первые годы я думал, что сейчас встречу Быстрова на поле, впрыгну в него. А сейчас, говорю, даже благодарен – останься я в Москве, в тепличных условиях в "Спартаке", так и сидел бы дарованием. А так, меня просто выкинули, вышвырнули, как с лодки, и сказали – плыви. Выплывешь – король, нет – забудут сразу. И так каждый раз. Каждый раз надо доказывать.