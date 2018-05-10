Артем Дзюба: "С Быстровым начали здороваться спустя долгое время"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба рассказал, что конфликт с полузащитником "Тосно" Владимиром Быстровым исчерпан. В 2009 году, когда оба футболиста играли за "Спартак", Дзюба был обвинен в краже денег Быстрова, за что был сослан в аренду в "Томь".
– Когда в Томск ушел, мне говорили, что я крыса и законченный футболист, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Я помню, как от меня все отвернулись, в том числе болельщики "Спартака", как меня выставили изгоем. Но когда Володя Быстров ушел в "Зенит", все сказали: "Ах, наш воспитанник, Володя такой-сякой". Вот что меня убивает.
Решили ли ситуацию с Быстровым? Спустя долго время мы начали здороваться. Каких-то детских обид уже нет. Я прекрасно понимал, почему это было сделано. И это была не Володина инициатива. Это была инициатива Валерия Георгиевича (Карпина, на тот момент главного "Спартака". – Прим. "СЭ"), прекрасно все читалось. Смысл обижаться? Хотя первые годы я думал, что сейчас встречу Быстрова на поле, впрыгну в него. А сейчас, говорю, даже благодарен – останься я в Москве, в тепличных условиях в "Спартаке", так и сидел бы дарованием. А так, меня просто выкинули, вышвырнули, как с лодки, и сказали – плыви. Выплывешь – король, нет – забудут сразу. И так каждый раз. Каждый раз надо доказывать.
Митяй.КБ
Воришка игрочишка топ уровня
14:47
Истинный Спартач
И плачет и плачет.Уж не подать ли тебе платочек для твоих соплей.Противен реально до омерзения.
14:44
баламошка
Как я понял, Валерик слямзил у Быстрова телефон и тыкнул пальцем на Дзюбу) Так штоле?! Если он не виноват и решил по этому поводу высказаться, то пусть уж рассказывает как дело было. Подставили! Лживый клоун!
14:40
karlikf1
Ты что, думаешь, что напр. у Ибрагимовича, К. Роналду, Роналдинью, Месси, Гризмана и многих других футболистов мирового уровня - у них что, судьба по-лёгкому чтоли сложилась, что они уже родились звёздами мирового футбола? Да многие из нынешних, не говоря уже о звёздах футбола прошлого начинали свою спортивный руть в такой нищете, в такой нужде, что представить себе трудно! Никаких школ, никаких футбольных академий, никаких сборов на ровных, ухоженных полях: улица, пустырь, пляж, мяч - вот и всё, что они видели в детстве. Возьми тех же самых бразильцев или негров с Африки - что они видели в детстве, где тренировались, как занимались. в чём и где играли? ___ А то взвыл: "С лодки, выбросили, плыви". Плыви! Если хочешь действительно стать стать хорошим футболистом, а не оставаться всю жизнь Буратиной с многомиллионной получкой.
14:39