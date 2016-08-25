11:37 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Пусть пригласят Трефилова в сборную. Он - мой кумир"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что его кумиром является главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. По словам форварда сборной России, этого наставника можно было и в футбольную сборную позвать, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Как отметили день рождения?

– Были родственники, родные, спокойно, в кругу с семьи. Может быть, во время паузы после матча с "Амкаром" отмечу.

– В 1/16 финала Кубка России вы сыграете с "Тамбовом"...

– Главное, что в Хабаровск и Читу едем не мы. Я с улыбкой посмотрел, кто туда летит, пожелаю им удачи и хорошо слетать. А я счастлив – "Тамбов" так "Тамбов".

– Скоро жеребьевка Лиги Европы. Есть предпочтения по соперникам?

– Это турнир, в котором мы считаемся если не фаворитами, то серьезной командой. В Лиге Европы нужно отталкиваться от себя, так что мне все равно, кто нам попадется. А вообще – хотелось бы в Лиге чемпионов играть.

– В сборную России вызваны только три зенитовца. Не удивлены?

– Это же первый сбор, первые товарищеские игры с новым тренером. Кого-то Черчесов знает больше, кого-то меньше. Он просто будет просматривать игроков, так что выводы делать рано.

– Олимпийские игры смотрели?

– Да! Мне запомнились Фелпс, Болт... Матчи волейболистов наших смотрел, даже синхронное плавание! Да что там – я ночью вставал, смотрел гандбол – от четвертьфинала до финала. Трефилов – мой кумир! Когда тайм-аут, я всегда включал погромче телевизор, всегда потрясен любым его словом.

– Может быть, Трефилова стоит позвать в сборную?

– Да, пусть пригласят, будет интересная практика. Он даст всем...

– Что?

– Прос...ться!

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Разбанен досрочно

Тема сам себя этим вью от сбродной освободил. не простит ему усатый.

14:48 25 августа

Tupac Shakur

Хорошая идея! Трефилову не привыкать с бабами работать

14:30 25 августа

SIZ170

...... Саламыч вам всем даст прос...ться)))))

13:51 25 августа

waleriy

В каждой дырке затычка. Играть не умеет а туда-же лезет.

12:30 25 августа

higagy

Экий Артемка негодяй: по ночам врубал громкость на полную, соседям спать не давал.

12:24 25 августа

dominels.ru

Дзюбе пора менять свой сленг шпаны на взрослые суждения. Возраст уже не тот. И да, это не Трефилова к вам в тренера надо, это вам к НЕМУ на ТРЕНИРОВКУ приходить и тренироваться в гандбол, тогда точно польза будет, ибо в футбол вас уже ничто не научит играть...

12:22 25 августа

garihaus

деревянный как всегда в своем репертуаре.

12:11 25 августа

James Gang

"Прос..ються!" Интересно, что имел ввиду Дзюба этим словом?

12:00 25 августа

crazysun78

Черчесов уже прочитал вью - ну здраствуй, артемчик, т.е. иммодиум тебе уже не помогает... )))

11:56 25 августа

баламошка

Он дзюбу отдоярит в первый же день.

11:50 25 августа

ISTORIK1969

Тёма у ВАС женского туалета нет. А так бы пригласили.

11:47 25 августа

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