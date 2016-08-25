Артем Дзюба: "Пусть пригласят Трефилова в сборную. Он - мой кумир"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что его кумиром является главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. По словам форварда сборной России, этого наставника можно было и в футбольную сборную позвать, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Как отметили день рождения?

– Были родственники, родные, спокойно, в кругу с семьи. Может быть, во время паузы после матча с "Амкаром" отмечу.

– В 1/16 финала Кубка России вы сыграете с "Тамбовом"...

– Главное, что в Хабаровск и Читу едем не мы. Я с улыбкой посмотрел, кто туда летит, пожелаю им удачи и хорошо слетать. А я счастлив – "Тамбов" так "Тамбов".

– Скоро жеребьевка Лиги Европы. Есть предпочтения по соперникам?

– Это турнир, в котором мы считаемся если не фаворитами, то серьезной командой. В Лиге Европы нужно отталкиваться от себя, так что мне все равно, кто нам попадется. А вообще – хотелось бы в Лиге чемпионов играть.

– В сборную России вызваны только три зенитовца. Не удивлены?

– Это же первый сбор, первые товарищеские игры с новым тренером. Кого-то Черчесов знает больше, кого-то меньше. Он просто будет просматривать игроков, так что выводы делать рано.

– Олимпийские игры смотрели?

– Да! Мне запомнились Фелпс, Болт... Матчи волейболистов наших смотрел, даже синхронное плавание! Да что там – я ночью вставал, смотрел гандбол – от четвертьфинала до финала. Трефилов – мой кумир! Когда тайм-аут, я всегда включал погромче телевизор, всегда потрясен любым его словом.

– Может быть, Трефилова стоит позвать в сборную?

– Да, пусть пригласят, будет интересная практика. Он даст всем...

– Что?

– Прос...ться!