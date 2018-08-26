19:46 | Футбол — РПЛ

Артем Дзюба: "Приятно, что ко мне тепло относятся по всей стране"


Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба признался, что его радует внимание болельщиков по всей стране. Сегодня петербургский клуб обыграл "Уфу" (2:0) в матче 5-го тура РПЛ, а сам форвард отметился голом.

Приятно очень, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране, - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе. - Может быть, благодаря этому и получается забивать. Такая располагающая ко мне атмосфера, поэтому хочется порадовать публику.

Рад, что сегодня удалось забить, но самое главное – это победа команды. Вернулись на первое место, сыграв пять игр и одержав пять побед.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.

Уфа - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-26-artem-dzyuba-priyatno-chto-ko-mne-teplo-i-po-dobromu-otnosyatsya-po-vsey-strane.htm

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