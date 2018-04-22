Артем Дзюба: "Поставил цель - помочь "Арсеналу" бороться за высокие места, а не за выживание"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отметил, что в Туле любят футбол. Форвард также добавил, что хочет помочь команде бороться за высокие места, а не за выживание.

- У "Арсенала" такое положение, что любая осечка приблизит к зоне стыков, любая победа – к шестому месту, - цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. - Рядом "Уфа", "Рубин" недалеко. Старшие товарищи говорили, что надо получать удовольствие от футбола. Время быстро летит. Нужно наслаждаться каждым мгновением, каждой тренировкой. Я счастлив, играя. Как бы хорошо ни было – семья, благополучие, но нет замены любимому делу.

Я не сразу уловил, что переливалось на трибунах: "Тула-Тула" или "Дзюба-Дзюба" (улыбается). Видно, что здесь любят футбол. Мы можем лучше играть, не должны сваливаться в примитивный футбол. Понятно, что не везде поля идеальные, но на тренировках "Арсенал" – зрелая и уверенная в себе команда. В играх иногда проскакивает нервозность. Связываю это тем, что на ребят давит ответственность, не все раньше решали похожие турнирные задачи. Когда приходил в "Арсенал", поставил цель – помочь команде бороться за высокие места, а не за выживание.