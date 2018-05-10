Артем Дзюба: "После Манчини будет выжженная земля"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба выразил мнение, что нынешний главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не оставит после себя ничего конструктивного.
– Каким должен быть новый тренер "Зенита"? Во-первых, еще не факт, что Манчини уйдет. Непонятно, что и как будет, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Но если быть откровенным, может быть, я покажусь грубым – я это уже говорил еще тогда, в коллективе – после Манчини и всей вот этой команды будет выжженная земля. Это надо понимать. Надо понимать, что будет 40-50 футболистов: слишком много арендованных, слишком много новых игроков купили. И нет никакой системы, схемы: как, что, куда, кого вставлять. Нужно понимать, что должен прийти человек, который если не сразу, то практически сразу будет отдавать себя. У него будет понимание о каждом футболисте, кто и что из себя представляет. А кто этот человек, который сможет все понять, объединить? Времени на раскачку, грубо говоря, не будет. Должен прийти тренер, который будет готов погрузиться и разгребать вот это все, потому что нужно будет все заново строить.
баламошка
У Дзюбы все тренеры - тренеришки. Один он борец за вселенскую правду-матку. Благородный лыцарь и телефонная воровайка.
12:59
Serenky25
Тут справится только Бышовец! Он готов принять команду. (((:
12:38
П_о_в_а_р_
Артём забыл упомянуть, что он всё равно остаётся в Туле. А про Зенит все эти слова... Ну он просто хочет, чтобы его бывшая команда сильней стала. Сильной команде интересней забивать.
12:30
tvorog8088
Думаю следующий сезон у Зенита уйдет на зачистку состава, как в Рубине делали.
12:23