Артем Дзюба: "Пора уже начинать играть"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что он очень соскучился по игре, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард сборной России впервые вышел на поле в этом сезоне в матче 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Произошло это на 79-й минуте – он заменил Александра Кокорина. Дзюба получил повреждение колена 23 июля в поединке с ЦСКА (1:0) за Суперкубок и с тех пор пропустил три встречи чемпионата.

– Пора уже начинать играть! У меня был непростой период в карьере, в первый раз такое, что что-то долгое время болит, - отметил Дзюба. - Не сказать, что серьезное, но дискомфорт есть. Соскучился по матчам, хочу уже играть на полную катушку, почувствовать чемпионат. К сожалению, выбился из ритма.

– "Амкар" пока не пропустил, занимает второе место. Как ему это удается?

– Гаджиев с ними давно работает. Это сыгранная, боеспособная команда, особенно в гостях с ней трудно. Но, знаете, ЦСКА тоже приезжал к нам, не пропустив ни разу. Это вообще для нашего чемпионата нормально – многие команды играют от обороны, а "Амкар" и "Локомотив" стали самыми неудобными соперниками для "Зенита". Значит, у нас будет больше мотивации! Нужно больше агрессии, и тогда мы прервем серию Селихова.