Артем Дзюба: "Подаренный мед, возможно, отдам Кержакову. Он же у нас Винни-Пух"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что может отдать мед, подаренный болельщиками в Уфе, экс-форварду петербургского клуба Александру Кержакову. Сегодня сине-бело-голубые в гостях обыграли "Уфу" (2:0).

- Детям, конечно, а там и сам попробую чуть-чуть, - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе в ответ на вопрос о том, попробует ли он подаренный мед. - Вообще, мед не очень люблю – может даже Саше Кержакову отдам. Он же у нас Винни-Пух.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.

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