Артем Дзюба: "Очень хочу стать чемпионом России"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что очень хочет стать чемпионом России. Сегодня форвард отметился забитым мячом в матче 1-го тура РПЛ против "Енисея" (2:0).

- Наверное, я теперь часто буду отмечать гол, отдавая честь, - цитирует Дзюбу портал sportbox.ru - Это моя фишка!

Я пока футболист, - сказал нападающий в ответ на вопрос о возможной политической карьере в будущем. -И теперь очень хочу стать чемпионом России.

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