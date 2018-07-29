17:41 | Футбол — РПЛ

Артем Дзюба: "Очень хочу стать чемпионом России"


Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба признался, что очень хочет стать чемпионом России. Сегодня форвард отметился забитым мячом в матче 1-го тура РПЛ против "Енисея" (2:0).

- Наверное, я теперь часто буду отмечать гол, отдавая честь, - цитирует Дзюбу портал sportbox.ru - Это моя фишка!

Я пока футболист, - сказал нападающий в ответ на вопрос о возможной политической карьере в будущем. -И теперь очень хочу стать чемпионом России.

Енисей - Зенит

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https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI876812_Artem_Dzuba_Teper_khochu_stat_chempionom_Rossii

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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