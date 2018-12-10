Артем Дзюба – о введении ВАР в РПЛ: "Стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов и вердиктов"

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба​ положительно относится к введению системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в чемпионате России. Ранее клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения ВАР со следующего сезона.

- Введение ВАР – это стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов, непонятных вердиктов, - сказал Дзюба в программе "После футбола". - То есть все будет честно. Что далеко ходить. Вот на ЧМ-2018 с Испанией был матч, и если бы не ВАР, нам бы пенальти никогда в жизни не поставили. Защитники Серхио Рамос и Жерар Пике, хавбек Иско и вся остальная испанская команда подбегают к судье и начинают ему доказывать, что там руки не было. Уверен, что он бы их послушал, авторитетом бы задушили. А так как есть ВАР, ребята – извините, даже если вы играете с русскими, пенальти будет, если было нарушение.

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