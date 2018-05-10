Артем Дзюба — о матче с "Зенитом": "Хотелось показать людям, что нельзя так разбрасываться футболистами хорошего качества"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба признался, что в матче против "Зенита", который прошел 22 апреля в рамках 27 тура РФПЛ (3:3), хотел доказать ошибочность своей аренды.
– Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – По-людски все надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе. Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры.
Напомним, в матче против сине-бело-голубых Дзюба отдал голевую передачу и забил гол.
kingarthur
С какого такого перепугу он решил, что он футболист очень хорошего качества.
10:47
Garry1979
сам себя не похвалишь-никто не похвалит! ))) и что он сделал для клуба?
10:33
uaom
Ну, доказал и что дальше - Арсенал forever ?
10:04
L Osokin
Шатов и Дзюба чпокнули Зенит. Верный курс.
09:54
maximus
"...нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества", это он о ком?
09:46