Артем Дзюба — о матче с "Зенитом": "Хотелось показать людям, что нельзя так разбрасываться футболистами хорошего качества"

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба признался, что в матче против "Зенита", который прошел 22 апреля в рамках 27 тура РФПЛ (3:3), хотел доказать ошибочность своей аренды.

– Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – По-людски все надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе. Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры.

Напомним, в матче против сине-бело-голубых Дзюба отдал голевую передачу и забил гол.