09:30 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба — о матче с "Зенитом": "Хотелось показать людям, что нельзя так разбрасываться футболистами хорошего качества"

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Форвард "Арсенала" Артем Дзюба признался, что в матче против "Зенита", который прошел 22 апреля в рамках 27 тура РФПЛ (3:3), хотел доказать ошибочность своей аренды.

– Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – По-людски все надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе. Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры.

Напомним, в матче против сине-бело-голубых Дзюба отдал голевую передачу и забил гол.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=hDCx3bRlgjM&t=360s

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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kingarthur

С какого такого перепугу он решил, что он футболист очень хорошего качества.

10:47

Garry1979

сам себя не похвалишь-никто не похвалит! ))) и что он сделал для клуба?

10:33

uaom

Ну, доказал и что дальше - Арсенал forever ?

10:04

L Osokin

Шатов и Дзюба чпокнули Зенит. Верный курс.

09:54

maximus

"...нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества", это он о ком?

09:46

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