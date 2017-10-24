Артем Дзюба - о Кокорине и Шатове: "Наше трио. Как мне этого не хватает"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстраграме опубликовал фотографию с партнерами по команде Александром Кокориным и Олегом Шатовым. Россиянин отмечает, что ему не хватает игры вместе.

"Наше трио КДШ. Как мне этого не хватает", - написал Дзюба.

Дзюба в этом сезоне вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Шатов сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 результативными передачами. Кокорин принял участие в 21 встрече, забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач.