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Артем Дзюба - о Кокорине и Шатове: "Наше трио. Как мне этого не хватает"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстраграме опубликовал фотографию с партнерами по команде Александром Кокориным и Олегом Шатовым. Россиянин отмечает, что ему не хватает игры вместе.

"Наше трио КДШ. Как мне этого не хватает", - написал Дзюба.

Дзюба в этом сезоне вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Шатов сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 результативными передачами. Кокорин принял участие в 21 встрече, забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. 

 

Наше трио КДШ🔥😈😱как мне этого не хватает

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Окт 23 2017 в 5:10 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Gomer8888

какие отвратительные рожи (c)

14:34

Gordon

А нам не хватает нормальных адекватных футболистов без понтов и повышенного самомнения.

13:16

Gordon

rakoviva, исчезни.

13:16

waleriy

Нападающий с одним голом за 18 матчей это не нападающий а голубая троица.

12:02

sakusda

конечно,как в России без третьего?

11:56

Pedrosha99

Вот и паспорта опять заскулили в Зените. А играть будут арги)))

10:32