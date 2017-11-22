Артем Дзюба - о голе "Тосно": "Кричал Кузяеву: "Если не отдашь пас, я тебя загрызу!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что гол в ворота "Тосно" в 17-м туре чемпионата России (5:0) был для него долгожданным. 29-летний россиянин забил свой первый мяч в текущем розыгрыше РФПЛ.

– "Зенит" забил пять голов в матче с "Тосно". Прорвало?

– Неприятно было не забивать на протяжении почти двух месяцев, - сказал Дзюба. - Здорово, что победили с крупным счетом, но самое главное – 3 очка. Все конкуренты победили. Понимали, что нам тоже нужно обязательно выигрывать. Хорошо, что удалось забить многим игрокам, в том числе и мне. Для меня это долгожданный гол. Приятно в моральном плане. Все понимают, что дальше игры будут сложнее. Нужно быть готовыми к ним.

– В моменте с вашим голом в ворота "Тосно" Далер Кузяев мог бы забить и сам, но отдал пас вам. Специально?

– Мне был приятно. Кричал ему: "Если не отдашь пас, я тебя загрызу!" (улыбается). Далер – молодец, провел отличный матч. Сразу после гола я побежал к нему – тот мяч его заслуга. Но если бы он не отдал пас – я бы точно поймал его где-нибудь. (Сергей ЯРЕМЕНКО)