Артем Дзюба – о голе Шатова: "Я задел мяч, это мой гол!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал результат первого домашнего матча Чемпионата России против "Арсенала" (1:0). По словам Дзюбы, итоговый счет не отражает хода игры. Также Дзюба пошутил, что мяч, забитый Олегом Шатовым со штрафного, записывать надо было на него.

– Какие эмоции после матча?

– Спасибо, заслуженная победа, было тяжело, но выиграли заслуженно. Ребята из Тулы – красавцы, бойцы. В Чемпионате России нет ни одной команды, которую было бы легко обыгрывать, к тому же такую плотную оборону взламывать непросто. У "Арсенала" упертые ребята, знаю это не понаслышке. Считаю, что счет не совсем по игре, но нам есть, над чем работать – над реализацией.

– Что скажете по поводу гола Олега Шатова?

– Можно сказать, что я чиркнул мяч, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол (смеется).

– Если бы забили "Арсеналу", праздновали бы мяч?

– Однозначно нет. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на Чемпионат Мира. (Артем РЯБОВОЛ)