Артем Дзюба: "Не знаю, рассчитывает ли на меня Черчесов"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Арсеналом" (5:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что не знает, рассчитывает ли на него главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Форвард питерского клуба был вызван в национальную команду на контрольные матчи против Турции (0:0) и Ганы (1:0), однако отказался по состоянию здоровья.

– Вы не ездили в сборную, но, наверняка, за ней следили. Общались ли с кем-нибудь из национальной команды? Как думаете, рассчитывает ли на вас Черчесов?

– Я один раз звонил главному тренеру Станиславу Черчесову, извинился, что не смог приехать в команду из-за травмы. Не знаю, рассчитывает ли он на меня. На данный момент я полностью в делах клуба.