10:14 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "Наше трио. Как мне этого не хватает"

1

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстраграме опубликовал фотографию с партнерами по команде Александром Кокориным и Олегом Шатовым. Россиянин отмечает, что ему не хватает игры вместе.

"Наше трио КДШ. Как мне этого не хватает", - написал Дзюба.

Дзюба в этом сезоне вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Шатов сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 результативными передачами. Кокорин принял участие в 21 встрече, забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. 

 

Наше трио КДШ🔥😈😱как мне этого не хватает

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Окт 23 2017 в 5:10 PDT

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Pedrosha99

Вот и паспорта опять заскулили в Зените. А играть будут арги)))

10:32