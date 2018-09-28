Артем Дзюба: "Меня похоронили, говорили "без шансов". Но сейчас все по-другому"

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" рассказал о том, что переход в тульский "Арсенал" было единственным правильным решением для него в сложившейся ситуации. Также форвард отметил, что рад, что все вышло именно так

- Полгода назад вы сказали, что у вас до сих пор в голове сидит фраза Слуцкого: "Встречай ругань и успех одинаково – помни, что эти голоса лживы". Сейчас вас на руках носят.

- Я уже бывал не раз в таких ситуациях. Я помню, что и как со мной происходило в Туле. 99 процентов людей отвернулись. У меня до сих пор есть ролик на iPad: "Дзюба закончился как футболист". Это было. Все меня похоронили, говорили "без шансов".Но сейчас все по-другому, все развернулись. Я наоборот спокойно говорю. Эта фраза, которую я услышал от Викторовича – она прям со мной. Я четко себе отдаю отчет то, что мне безумно приятно, я этим наслаждаюсь. Мне безумно приятно, когда подходят дети и разговаривают. Некоторые люди прямо дрожат, подходя ко мне. Это странно это осознавать. Но я очень спокоен. Все, что происходит в моей жизни – не просто так. Это было огромное испытание. И испытание сейчас – справиться с этим давлением, вниманием. Нужно ко всему грамотно подойти, я не хочу, чтоб это проходило, но знаю, что это пройдет

- Переход в Тулу, получается, был наиболее правильным решением?

- Я скажу так: это было единственным. Неожиданно люди, которых я не знал, пришли на помощь. Я безумно счастлив, что все сложилось так. Это был огромный путь. Так должно было быть.