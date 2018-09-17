Артем Дзюба: "Мечтаю встретить человека сильнее меня ментально и психологически"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба отметил, что у него всегда на все есть собственное мнение.

— Сколько себя помню, я был всегда самим собой. У меня всегда и на все было свое собственное мнение, - цитирует "Афиша Daily" Дзюбу. - Я всегда позитивен, у меня никогда не было соблазна к кому-то там примкнуть. Меня можно переубедить, но если это будет обоснованно и конструктивно, но по факту сделать это очень сложно. И я мечтаю встретить человека сильнее меня ментально и психологически. Это моя мечта прям.

Ранее Дзюба назвал самого смешного знакомого футболиста.

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