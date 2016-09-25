Артем Дзюба: "Матч "Зенит" – "Спартак" будет на сто процентов сумасшедшим"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после ничьей с "Анжи" (2:2) в гостевом матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда в этой встрече потеряла два очка. Также Дзюба выразил уверенность, что поединок 9-го тура со "Спартаком" будет сумасшедшим, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Ключевой момент матча с "Анжи"?

– Когда сами себе заработали пенальти. Игрок уже на угловой уходил – сами себе привезли. После этого "Анжи" встрепенулся. Они были подавлены после 0:2, у них ничего не получалось. Но это очень эмоциональная команда. Получили пенальти, забили, завелись. Только вроде утихомирились – мы опять себе привозим на ровном месте. 2:2 и тут "Анжи" чувствует, что можно попробовать даже победить. В конце мы их придавили, имели шансы, попали в перекладину, имели массу моментов. Саша Беленов потрясающий сэйв сделал. Мы потеряли два очка. Надеюсь, еще есть шанс все исправить. Но этих двух очков нам еще долго будет не хватать.

– От "Спартака" теперь отстаете на 3 очка. Матч на "Петровском" будет 2 октября сумасшедшим?

– На сто процентов. Это будет бойня, это будет война. Мы с нетерпением ждем этой игры. По большому счету, лучше здесь было оступиться, чем со "Спартаком". Дали отвесить себе пощечину, теперь отступать нельзя. Впереди такой матч. Посмотрим, кто из нас лучше на данный момент. Они или мы.