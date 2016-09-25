Артем Дзюба: "Матч "Зенит" – "Спартак" будет на сто процентов сумасшедшим"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после ничьей с "Анжи" (2:2) в гостевом матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда в этой встрече потеряла два очка. Также Дзюба выразил уверенность, что поединок 9-го тура со "Спартаком" будет сумасшедшим, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Ключевой момент матча с "Анжи"?
– Когда сами себе заработали пенальти. Игрок уже на угловой уходил – сами себе привезли. После этого "Анжи" встрепенулся. Они были подавлены после 0:2, у них ничего не получалось. Но это очень эмоциональная команда. Получили пенальти, забили, завелись. Только вроде утихомирились – мы опять себе привозим на ровном месте. 2:2 и тут "Анжи" чувствует, что можно попробовать даже победить. В конце мы их придавили, имели шансы, попали в перекладину, имели массу моментов. Саша Беленов потрясающий сэйв сделал. Мы потеряли два очка. Надеюсь, еще есть шанс все исправить. Но этих двух очков нам еще долго будет не хватать.
– От "Спартака" теперь отстаете на 3 очка. Матч на "Петровском" будет 2 октября сумасшедшим?
– На сто процентов. Это будет бойня, это будет война. Мы с нетерпением ждем этой игры. По большому счету, лучше здесь было оступиться, чем со "Спартаком". Дали отвесить себе пощечину, теперь отступать нельзя. Впереди такой матч. Посмотрим, кто из нас лучше на данный момент. Они или мы.
maxsus2000
ага деревяшка дождешься от тебя сумашедшей игры
11:10 26 сентября
sergant89
Иудушка дзюба в предвкушении разборки с экс-родным клубом. Хоть бы молчал.
10:41 26 сентября
Ю.Ю.
Митяй Антибомж ________________ У меня никогда не было сомнений, что ежели Спартак побеждает, то вопреки заговорам, админресурсу и ангажированности свистунов. А ежели проигрывает, значит эти составляющие были запредельны и никто с ними справиться был бы не в состоянии.
10:04 26 сентября
Fedor81
Послушаешь Митяя Антибомжа, так Спартак вечно все засуживают. Странно даже. Ведь судьи из народа, а Спартак Народная Команда )). Да, интересно, а с АЕКом тоже Спартак засудили, или всё же это был преднамеренный слив?
09:29 26 сентября
Митяй Антибомж
Полено в пустые ворота закатило и опять рот разявило )) Артюша, а с Маккаби уровня нашей ФНЛ вы трёшку тоже сами себе привезли?
08:37 26 сентября
Митяй Антибомж
Ю.Ю. Кого бы свистеть не назначили, заранее понятно, в какую сторону он будет дуть. *********** +100500 Только это и может Спартаку помешать победить. Надеюсь, хотя бы Федотова не назначат. Ибо это уже двойной удар. Мало того, что он ВСЕГДА тянет бомжей за уши, так ещё и почти всегда Спартак топит.
08:32 26 сентября
пантелеевич61
Вот в том что Тема боец - даже не сомневаюсь( это хорошо было видно по его игре за сборную и Ростов) А вот насчет предстоящей игры...Пусть победит сильнейший) Ну не болельщик я этих команд.Он хотя бы не Капитан Очевидность - говорит то что думает. Согласитесь - это лучше чем те деятели которые молчат в тряпочку - или не могут из хотя бы трех слов фразу составить - все у них междометия получаются...
01:36 26 сентября
ЗЮК
Пиитерец,все тренеришки его гнобили.Он ленивый скот.Если игра идёт,то он старается,а если нет,то тренер-тренеришка.
00:20 26 сентября
Пиитерец
Jean4___Пиитерец, Боец? Проститутка он, а не боец ))))))))Гнобили парня в Харчевике, гнобили... Он что, пожизненно должен был утираться и валераверить?
00:13 26 сентября
Jean4
Пиитерец, Боец? Проститутка он, а не боец ))))))))
23:35 25 сентября
Burzew
Дерево
23:22 25 сентября
Пиитерец
Тёма боец! Не удивлюсь, если хрюкам трёшечку положит, вспомнит всё хорошее.
23:20 25 сентября
Ю.Ю.
Кого бы свистеть не назначили, заранее понятно, в какую сторону он будет дуть.
23:10 25 сентября
spetrov
Отличный будет матч. Все болельщики в предвкушении. Лучше него только матч ЦСКА-Спартак.
23:09 25 сентября
баламошка
Газовый джентльмен уже давно рехнулся. Чтоб Спартак его на кукан посадил.
22:59 25 сентября
Ю.Ю.
И Каррера в трениках на бровке.
22:57 25 сентября
Nikita313
вперёд Спартак. придётся тебе шлюха раздвинуть свои булки
22:55 25 сентября