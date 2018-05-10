Артем Дзюба: "Корниленко - будущий детектив. Он очень "сильно" играет в "Мафию"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о том, чем запомнился ему форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. Игроки вместе защищали цвета "Томи" в 2009 году.

– Он очень "сильно" играет в "Мафию", – сказал Дзюба в документальном фильме "Легенда номер 8", посвященном Корниленко. – Думаю, он будущий детектив. За все время в Томске он по-моему ни разу не угадал, кто мафия. Даже если бы посадили десять игроков, и восемь были мафией, он бы не нашел даже их. Потому что может просто рассуждать: "Соль лежит слева, сахар по черной, занавеска зеленая, официант посмотрел не так, мафия – тот". Он такой крутой игрок в "мафию", мы с него очень угорали.

Он человек настроения. Если у него "прет", может и со ста метров забить. Если не прет, то может и с метра промахнуться. Очень хорошо головой играет, очень напористый. Мне нравилось с ним играть в нападении. Боец и бомбардир. Думаю, в Самаре он сейчас лучший игрок.