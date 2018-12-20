Артем Дзюба: "Конечно, нужно было уходить летом 2017-го, когда появился вариант с "Краснодаром"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, что летом 2017 года получил предложение от "Краснодара". Несмотря на неудачи в первой половине прошлого сезона, форвард не жалеет, что остался в Питере, а потом перебрался в аренду в "Арсенал".

– Не пожалели, что не ушли в начале сезона, летом 2017-го?

– Нужно было, конечно. Появился реальный вариант с "Краснодаром", Владимир Хашиг тогда звонил… Но по тому, как все сложилось – нет, не жалею. Видимо, через это все нужно пройти. Думал: "Нет, я упрусь!" Был такой момент – вернулся со сборов, и меня по всякому пытались не подпустить к тренировкам. Попросил о разговоре с Манчини – пусть мне скажет в лицо, что не устраиваю его как футболист, и я тут же покину команду. Приехали к нему в отель, он вышел, надменный такой. Я ему: "У вас есть ко мне претензии с точки зрения футбола?" Нет, говорит. "Тогда в чем дело?"

– Что ответил?

– "Ты расслабляешь Кокорина". Я ничего не понимаю. Как расслабляю, массаж что ли делаю? Раз вы его считаете расслабленным, значит это кто-то сделал до меня. Мы с Кокорой, наоборот, были как братья. И команду я не разлагал – что угодно обо мне можно говорить, но только не это. Если мне что-то не нравится, в лицо говорю, а не шепчу за спиной. Не знаю, с чем связано такое отношение Манчини, но это – наш единственный разговор. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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