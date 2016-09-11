Артем Дзюба: "Кержаков? С сильным футболистом всегда легко найти общий язык"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Арсеналом" (5:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России в эфире "Матч ТВ" подчеркнул, что команда еще не до конца перестроилась на игру без Халка. Также Дзюба подчеркнул, что ему было легко найти на поле общий язык с Александром Кержаковым.

– Довольны формой? Вы недавно восстановились после травмы.

– Все лучше и лучше. Практически полностью готов. Болячки не мешают играть. Рад, что позволили сыграть 90 минут. Все лидеры выиграли – надо догонять.

– Сегодня Кокорина заменил Кержаков, как взаимодействия с Александром?

– С сильным футболистом всегда легко найти общий язык, никаких проблем не было.

– "Зенит" перестроился на игру без Халка?

– Сейчас будут матчи Лиги Европы с более сильными соперниками, не в обиду "Арсеналу" будет сказано. Халк был лидером – через него строилось 80-90 процентов атак – пока не до конца перестроились.

– У команды достаточно сил для выступления на двух фронтах?

– Сил точно хватит. У нас подготовка к сезону строилась на физических компонентах. Теперь будем играть через два дня на третий. Здорово, будем чаще играть и меньше тренироваться. А то Мистер так гоняет нас…