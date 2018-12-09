Артем Дзюба: "Календарь составлял сказочный товарищ с мохито, и его припекло?"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал составление календаря российской премьер-лиги. По его мнению, к этому процессу подходят безответственно и с этим нужно что-то делать.

– Одним почему-то переносят матчи, а другим – нет, - приводит "Спортбокс" слова Дзюбы. - А тут еще эту фразу услышал: "Когда мы составляли календарь, то было тепло". Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю…

Все знают, что "Газпром Арена" – с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с "Арсеналом" можно было проводить в Туле, а второй – в декабре – у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря – это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.

– Такими расстроенными, как после поражения в Туле, игроки "Зенита" в этом сезоне еще не были. Выводы перед "Рубином" сделаны?

– Это было очень болезненное поражение. Хоть мы и дважды отыгрывались, но при счете 2:2 не чувствовалось, что проиграем. Думал, или ничья, или все же маятник качнется в нашу сторону. Но мы пропустили обидный и очень глупый третий гол, раскрылись сильнее и получили четвертый. Хотя сейчас и другие матчи можно вспомнить.

Например, когда в Самаре мы, наверное, незаслуженные три очка забрали. Наверное… Но в футболе в этом смысле чудес не бывает: где-то недобираешь, а где-то наоборот. Кто в целом провел лучше 30 матчей – тот и чемпион.

Матч "Зенит" - "Рубин" состоится 9-го декабря. Начало - 19:00.

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 19.00 (мск).