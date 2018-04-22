Артем Дзюба: "Хотелось бы жить, когда в чести были сила и отвага, хотелось бы драться с оружием в руках"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отметил, что в школе любил историю. Форвард также добавил, что в его войске командиром был бы Миодраг Божович.

- После матча с "Уфой" в хорошей компании посетил храм на Куликовом поле, побывал в селе Себино на родине святой Матроны Московской, - цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. - Я историю в школе любил только из-за всяких войн и сражений. Чувствую, что живу не в то время. Хотелось бы жить, когда в чести была сила и отвага, хотелось бы драться с оружием в руках.

– Какие времена вам ближе – Ивана Грозного, Петра I или может, 1812 года.

– Это мои детские фантазии. В любое время готов принимать участие в сражениях. Но – без пуль, без выстрела в спину. Просто сойтись в чистом поле. Выбрал бы двуручный меч. Такой стою с ростом 197 сантиметров и свое войско направляю на неприятеля. У меня отряд был из друзей. Воеводой сделал вратаря Ваню Комиссарова, он из "Спартака", сейчас в Армавире играет. Настоящая глыба – рост под два метра, вес под 100 кило. Айвера взял бы.

– А из "Арсенала" кого?

– Всех бы взял. Божович в моем войске был бы командиром.