Артем Дзюба: "Если захотят докопаться, докопаются"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что летом вернется в "Зенит", но если останется прежний тренерский штаб, то он, скорее всего, надолго не задержится. 29-летний форвард играет за тульский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2017/2018.

– У меня в любом случае еще два года контракта с "Зенитом", я возвращаюсь, – сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Но сейчас у меня какие цели: быть здоровым, быть готовым ко всему, за "Арсенал" все игры сыграть. А дальше, я говорю, цель номер один – попасть в сборную. Уже потом, я понимаю, что мне нужно вернуться в "Зенит", и там будет зависеть от многих факторов, потому что если останется нынешнее руководство, я думаю, шансов вернуться, наверное, мало. Да и смысла, наверное, не будет. Если захотят докопаться, докопаются. Нужно найти своего тренера, того человека, за которым ты хочешь идти, за которым ты пойдешь и которого ты понимаешь и чувствуешь, и когда в коллективе потрясающая атмосфера – это окрыляет. А когда тебя гнобят – тяжело, поэтому лучше куда-то уйти и играть.