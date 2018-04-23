Артем Дзюба: "Единственная футболка, которую я попросил, принадлежала Ибрагимовичу"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что не гонится за футболками знаменитостей. По его словам, за всю карьеру он попросил только майку форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

– У Салаха при случае попросите футболку?

– Салах крут, но у меня нет такой мании. Могли ребята позвонить, о чем-то попросить. Серега Игнашевич как-то попросил майку Иньесты, когда "Спартак" с "Барселоной" играл в Лиге чемпионов. Я просил кого-то, кто был рядом с испанцем. Единственную футболку, которую я попросил, это майка Ибрагимовича. И то ее принес мне Чельстрем, бывший партнер по "Спартаку". Россия обыграла шведов 1:0, а я буду бегать: "Златан, не дадите мне футболку?". По-моему, это комично.