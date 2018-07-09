Артем Дзюба до 13 июля может перейти в китайский "Шанхай Шеньхуа"

По информации "СЭ", китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" проявляет серьезную заинтересованность в трансфере форварда сборной России Артема Дзюбы.

По данным "СЭ", китайцы в ближайшее время сделают официальное предложение по трансферу футболиста. Ранее интерес к игроку проявлял другой китайский клуб – "Гуанчжоу".

Решение вопроса о трансфере необходимо принять в срок до 13 июля, когда в китайской суперлиге закроется период дозаявок. Впрочем, возможно, он будет продлен до 15 июля.

Дзюба, которому в августе исполнится 30 лет, перешел в "Зенит" на правах свободного агента. Половину прошлого сезона игрок провел в Петербурге, а затем был отдан в аренду в "Арсенал" (Тула) – в составе туляков игрок сумел хорошо себя проявить и был вызван в сборную.

В составе национальной команды на ЧМ-2018 Дзюба произвел фурор – в пяти матчах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. (Сергей ЕГОРОВ)