Артем Дзюба: "Аренда в "Арсенал" воспринималась как вызов"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что присоединение на правах аренды к тульскому клубу воспринималось им как вызов. Форвард также опроверг слухи, согласно которым "Уфа" рассматривала возможность аренды нападающего.

– Не мог себе представить, что все же окажусь в "Арсенале", – цитирует пресс-служба клуба Дзюбу. – Но зимой состоялся разговор с Миодрагом Божовичем, о котором я всегда был высокого мнения, мы не потеряли связь после совместной работы в "Ростове", когда выиграли Кубок России. Божович сказал, что заинтересован во мне. Я ответил, что все возможно, что с удовольствием с ним поработаю. В какой-то момент ждал ответа от одной команды. Потом уже не сомневался, что Божович – лучший вариант.

Недавно прочитал интервью Семака. Сергей Богданович подшутил надо мной из-за отказа перейти в его команду. Но насчет "Уфы" были только слухи. Выбирая между Тулой и Уфой, я бы отметил огромное преимущество "Арсенала": здесь настоящее поле, а не искусственное. Синтетику все футболисты не очень любят. В начале апреля "Арсенал" принимал "Уфу", и перед разминкой я поговорил с Семаком. С теплым чувством отношусь к этому человеку. На первых порах он взял шефство надо мной в "Зените", я прислушивался к советам Сергея Богдановича.

Изначально аренда в "Арсенал" воспринималось как определенный вызов, некая неизвестность. Сначала было трудно морально, но больше – физически. Как таковых у нас с Ваней Новосельцевым не было первых сборов. Пришлось включаться в тренировочный процесс спустя почти полтора месяца паузы, чувствовал себя неважно в товарищеских матчах, злился на себя. Надо было сохранять спокойствие. В Туле ко мне отнеслись тепло, меня ждали. Я сразу почувствовал ответственность.

29-летний форвард провел в этом сезоне 31 матч и забил семь мячей, причем пять из них Дзюба отправил в ворота в семи играх уже за "Арсенал".