Артем Дзюба: "Алгебру с геометрией я ненавидел"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в День знаний вспомнил, как учился в школе. По словам форварда сборной России, он ненавидел алгебру и геометрию.
"Алгебру с геометрией я ненавидел. Особенно геометрию", – цитирует официальный сайт "Зенита" Дзюбу.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/01/algebru-s-geometriey-ya-nenavidel-osobenno-geometriyu-kak-sine-belo-golubye-uchilis-v-shkole/
crazysun78
хаха! артем, ворота - это прямоугольник, а не где-то там примерно и так сойдет... PS а сравнению двух больших чисел научился после предложения зенита... ))))
21:54
Seraffim
Плохо,Темка, точные науки надо изучать. Знал бы геометрию, смог бы вычислить самый короткий путь к воротам.
21:34
баламошка
А потом своим одночленом перестал тыкать в законную окружность и случайно попал в Орзул.
21:30
shpasic
геометрию ненавидел, а читать и писать так и не научился)
21:28
wilde
Мог бы и не говорить, ибо "тупой угол" характерно отпечатался на лице...
21:27
Nara82
потому что треугольник!
21:27