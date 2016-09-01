21:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Алгебру с геометрией я ненавидел"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в День знаний вспомнил, как учился в школе. По словам форварда сборной России, он ненавидел алгебру и геометрию.

"Алгебру с геометрией я ненавидел. Особенно геометрию", – цитирует официальный сайт "Зенита" Дзюбу.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/01/algebru-s-geometriey-ya-nenavidel-osobenno-geometriyu-kak-sine-belo-golubye-uchilis-v-shkole/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

хаха! артем, ворота - это прямоугольник, а не где-то там примерно и так сойдет... PS а сравнению двух больших чисел научился после предложения зенита... ))))

21:54

Seraffim

Плохо,Темка, точные науки надо изучать. Знал бы геометрию, смог бы вычислить самый короткий путь к воротам.

21:34

баламошка

А потом своим одночленом перестал тыкать в законную окружность и случайно попал в Орзул.

21:30

shpasic

геометрию ненавидел, а читать и писать так и не научился)

21:28

wilde

Мог бы и не говорить, ибо "тупой угол" характерно отпечатался на лице...

21:27

Nara82

потому что треугольник!

21:27

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