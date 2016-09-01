Артем Дзюба: "Алгебру с геометрией я ненавидел"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в День знаний вспомнил, как учился в школе. По словам форварда сборной России, он ненавидел алгебру и геометрию.

"Алгебру с геометрией я ненавидел. Особенно геометрию", – цитирует официальный сайт "Зенита" Дзюбу.