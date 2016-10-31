21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Делькин: "Гол "Крыльям"? Это футбольная судьба, от нее не уйдешь"

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Франк ВЕРКАУТЕРЕН.Веркаутерен остался без "Крыльев"

Нападающий "Оренбурга" Артем Делькин после матча 12-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что его переполняли смешанные чувства. Форвард, уроженец Самары, в сегодняшнем поединке забил гол в ворота своей бывшей команды. После игры стало известно, что "Крылья" уволили Франка Веркаутерена с поста главного тренера команды.

– Чувства смешанные – принес своей нынешней команде победу, но забил родной, – приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Делькина. – Это футбольная судьба, от этого не уйдешь. Сегодня у меня была сверхмотивация. Хорошо, что так получилось. Сегодня тренер пожелал удачи вдвойне. Сказал, что я должен забить.

Счет мог бы быть и большим. У нас были хорошие подходы. Но и у "Крыльев" тоже были свои полумоменты. Забили гол, потом отошли в защиту. Сыграли от обороны, что мы хорошо умеем делать. Добились заслуженной победы.

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