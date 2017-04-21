Арсланбеков отстранен от судейства до конца сезона

Департамент судейства и инспектирования РФС, возглавляемый Андреем Будогосским, дисквалифицировал до конца сезона арбитра Тимура Арсланбекова. Основанием для этого решения, как говорится в распоряжении, стала неудовлетворительная работа арбитра на матче ФНЛ между "Факелом" и "Кубанью", который прошел 1 апреля 2017 года.

Также из-за ошибок во время матчей премьер-лиги "Уфа" – "Спартак" и "Рубин" – "Краснодар" из категории "Про" в категорию "А" переведен ассистент судьи Александр Шимарыгин. Кроме того, из категории "Про" в категорию "А" переведен инспектор Александр Гвардис, который, как указано в распоряжении, необоснованно завышал оценки судьям и систематически допускал ошибки в оценке судейства.

В распоряжении указано, что из списка работающих на матчах профессионального футбола за ошибки в ПФЛ выведен Артем Смолин и инспектор Александр Кудрявцев. В то же время из категории "А" в категорию "Про" переведен ассистент судьи Алексей Лебедев.