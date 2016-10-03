Арслан Халимбеков: "Амкар" пропустил необязательный гол в матче с "Уфой"

Тренер "Амкара" Арслан Халимбеков уверен, что команда может быть довольна результатом матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1). По его словам, обе команды пропустили необязательные голы.

- Наверное, можно быть довольным тем, как складывалась игра, как действовали в обороне, что смогли отыграться, - приводит пресс-служба пермского клуба слова Халимбекова. - Необязательные голы были в матче, случайный в наши ворота и автогол у "Уфы".

Считаю, что сыграли организованно, создавали моменты. Неплохо действовали на контратаках, хочется отметить, что прибавили после пропущенного гола, играть не бросили. Пошли разумно вперед, демонстрировали хороший контроль мяча. Когда пропускали - Идову поскользнулся - это, можно сказать, был единственный просчет в обороне сегодня, упустили Фатая в тот момент, когда его нужно было накрывать.

"Уфа" не случайно последние три игры набирает очки и не пропускает. Это отлаженная и хорошо организованная в обороне команда. Неплохо действует на контратаках. Она определенно заслуживает того места, которое сейчас занимает в турнирной таблице.