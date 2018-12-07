Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" Дриусси

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" форварду питерской команды Себастьяну Дриусси, сообщает Твиттер чемпионата России.
В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Церемония пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча 17-го тура РПЛ "Зенита" с "Рубином".
"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск).
👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 7 декабря 2018 г.
Церемония награждения состоится перед началом матча 17-го тура #РПЛ "Зенит" - "Рубин" на стадионе "Санкт-Петербург".#ИгрокМесяца #ЗенитРубин pic.twitter.com/b9MY3SRmUF
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