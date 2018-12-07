Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" Дриусси

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" форварду питерской команды Себастьяну Дриусси​, сообщает Твиттер чемпионата России.

В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Церемония пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча 17-го тура РПЛ "Зенита" с "Рубином".

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск).