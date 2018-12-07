20:41 | Футбол — РПЛ

Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" Дриусси

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Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" форварду питерской команды Себастьяну Дриусси​, сообщает Твиттер чемпионата России. 

В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Церемония пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча 17-го тура РПЛ "Зенита" с "Рубином".

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск).

 

Зенит - Рубин

 

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