Аршавин возглавил список самых популярных футболистов России в "Википедии"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин возглавил рейтинг самых популярных футболистов в русскоязычной "Википедии" в 2017 году. Статью о 36-летнем футболисте просматривали 1858,5 раз в день.

Второе место в списке занял полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, третье – форвард "Краснодара" Федор Смолов.

На 4-й строчке в рейтинге расположился нападающий "Зенита" Александр Кокорин. В топ-10 также попал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.