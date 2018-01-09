Аршавин возглавил список самых популярных футболистов России в "Википедии"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин возглавил рейтинг самых популярных футболистов в русскоязычной "Википедии" в 2017 году. Статью о 36-летнем футболисте просматривали 1858,5 раз в день.
Второе место в списке занял полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, третье – форвард "Краснодара" Федор Смолов.
На 4-й строчке в рейтинге расположился нападающий "Зенита" Александр Кокорин. В топ-10 также попал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Дополнительная информация
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
- Ростов
- Александр Кокорин
- Валерий Карпин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Андрей Аршавин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Краснодар
- Федор Смолов
- Кайрат (футбол)
shpasic
и что такого в этом "достижении"? то ли дело, если в FIFA статистика на карточке на десять пунктов выросла! вот уж где мировое признание!))
23:44 9 января
счастливчик
Молодец Андрей!
22:59 9 января
Michaell
mikeV, Ему жена активно помогает..///////////Если сказать нечего то конечно можно и эту куйню ляпнуть. Круче Шавы за последние лет 10-15 в нашем футболе не было никого. И, к сожалению, не наблюдается ВООБЩЕ. И его жены здесь совсем нипричем. Смотри конструктив на поле, а не вне его, тем более не у него самого, а около него.
22:47 9 января
Трубадур
он и среди майоров фсб первый по популярности..хотя мб не единственный
22:00 9 января
mikeV
Ему жена активно помогает...
21:35 9 января