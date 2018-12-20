"Аршавин теперь всегда с лошадьми". Радимов шутит об инциденте в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней он запечатлен вместе с экс-полузащитником "Зенита" Андреем Аршавиным.
- Аршава теперь всегда с лошадьми, даже на свитере. P.S. Привет желтой прессе! P.P.S. Даже любопытно, а кто-нибудь напишет, что мы сегодня были в ДК Ленсовета на стэндапе у Миши Шаца и Антона Борисова? Или поход в театр - это не горячая тема? - написал Радимов.
Аршава теперь всегда с лошадьми, даже на свитере 😂😂😂 P.S. Привет жёлтой прессе 😜😜 P.P.S. Даже любопытно, а кто-нибудь напишет, что мы сегодня были в ДК Ленсовета на стэндапе у Миши Шаца и Антона Борисова?-)) Или поход в театр - это не горячая тема?😂😂😂#михаилшац#антонборисов#горячаятема#
Напомним, ранее в Интернете появилась информация о том, что Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей.
Напомним, Аршавин недавно вернулся в Россию и получил должность в академии "Зенита" (возглавил международный проект "Сириус").
Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был "Кайрат".