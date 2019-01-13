Аршавин рассказал, считает ли себя лучшим российским футболистом

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, считает ли он себя лучшим российским футболистом. По его словам, в каждом поколении есть свои звезды.

- Кто из современных футболистов похож на меня стилем игры? Вот мне никто не приходит на ум, – сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ". - Поэтому и ответ "почему" сам по себе отпадает. Может быть, такой футболист появится или не появится. Каждый все равно индивидуален.

– Считаете ли вы себя лучшим футболистом в российской сборной – никто до вас ранее не добивался такой популярности?

– Всегда все условно. В каждое время все люди считают, что они были самыми лучшими. Все относительно, в каждом поколении есть свои звезды и кумиры. Мое дело было играть в футбол, а оценивать – дело болельщиков и специалистов. Все покажет время. Думаю, что сейчас это уже не так важно.