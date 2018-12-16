Аршавин рассказал о новой должности в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, чем будет заниматься в клубе. Напомним, в воскресенье он возглавил международный проект "Сириус в "Зените".

– По документам название должности длинное, – начал Аршавин. – Если вкратце, "Зенит" хочет открыть проект, который получит название "Сириус в "Зените". Нечто подобное делают большие клубы. Это тренировочные лагеря. "Зенит" собирается круглый год приглашать из регионов команды. Но мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая. Мы хотим, чтобы дети на время этих двух-трех недель продолжали свое обучение. Плюс мы хотим, чтобы они окультурировались. Поэтому "Зенит" заключил договоры с Александринским и Мариинским театрами, с Эрмитажем. Может быть, договоримся еще с Петродворцом. Конкретно мои функции пока будут больше представительскими. Но со временем они будут расширяться. К работу приступаю с 1 января.

– Эта должность – первый шаг к жизни после футбола?

– Да, первый шаг. Контракт подписан на два года. Но если буду работать хорошо – останусь тут надолго. Если нет, то меня уволят. (Гоша Чернов)