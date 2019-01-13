Аршавин рассказал, чем отличается от Месси

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, чем отличается от форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Кроме того, Аршавин отметил, что английская премьер-лига - самая лучшая в мире.

– Что касается футбола, у Месси нет таких пробелов, какие есть у меня (смеется), – отметил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

– Какие ощущения от игры в АПЛ?

– Конечно, самые лучшие. Это самая лучшая лига на протяжении, может быть, лет 10. Организация самая лучшая, освещение футбола, организация матчей, лучшие игроки. Все на самом высоком уровне. Все лучшие футболисты хотят там играть. Поэтому мы все следим за АПЛ.

– Правда ли, что Венгер просил всех игроков играть на вас?

– Конечно, это глупость. Если он когда-то просил, или любой тренер просит играть на какого-то игрока, это значит, что он ему доверяет, верит, что он принесет пользу, чем оправдание стоимости какого-то трансфера.