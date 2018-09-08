Аршавин рад, что вернулся в Санкт-Петербург

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что ему приятно вернуться в Санкт-Петербург. Бывший игрок "Зенита" заявил, что пока не думал о своем будущем.

- Андрей, вернулись на родную базу в Удельном парке - что чувствуете?

- Когда мы начинали, тут все было вообще не так. А вообще чувство радости, что вернулся в Санкт-Петербург. Единственный минус - что тут совсем ненадолго. Потому что уже завтра я улетаю из Питера обратно.

- Вам еще не довелось поиграть на стадионе "Санкт-Петербург" - каким будет, по-вашему, завтрашний матч?

- Жду, в первую очередь, хорошую атмосферу и большое количество мячей, чтобы болельщикам понравился футбол. Товарищеская игра, дружеская обстановка, все должны получить удовольствие от игры

- Кто был инициатором этого матча - вы или "Зенит"?

- Я не знаю, кто был инициатором игры.

- Планируете с "Кайратом" продлевать контракт?

- Пока по этому поводу ничего сказать не могу - надо дождаться окончания сезона и принять решение.

- Сергей Семак возглавил "Зенит" - видите себя в будущем в команде? Быть может, в тренерском штабе...

- Время покажет, не знаю.

- Александр Головин переехал во Францию. Что посоветуете ему и от чего, наоборот, можете предостеречь?

- Я советую ему думать только о футболе и играть в футбол. Дальше уже ему подскажут. В Монако много русских, а также русское руководство - президент, вице-президент. Я думаю, они поспособствуют тому, чтобы он наилучшим образом смог реализовать свой большой талант. (Артем Рябовол)

В воскресенье, 9 сентября, на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" проведет товарищеский матч против "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

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