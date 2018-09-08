Аршавин прилетел в Санкт-Петербург

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин вместе с алматинской командой прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в товарищеском матче против "Зенита". В зале прибытия аэропорта "Пулково" воспитанник петербургского футбола ответил на вопросы журналистов и сделал несколько фотографий с болельщиками.
Шава дома ⚪️🔵 #ЗенитКайрат pic.twitter.com/IS5R7M3Nyn– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 8 сентября 2018 г.
Шава дома, часть 2 ⚪️🔵 #ЗенитКайрат pic.twitter.com/crQggtk5Dw– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 8 сентября 2018 г.
Игра "Зенит" – "Кайрат" состоится в воскресенье, 9 сентября. Время начала матча – 18:00. (Егор БЫЧКОВ)