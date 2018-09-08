13:12 | Футбол — РПЛ

Аршавин прилетел в Санкт-Петербург

Обсудить
0

Полузащитник "Кайрата"  Андрей Аршавин вместе с алматинской командой прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в товарищеском матче против "Зенита". В зале прибытия аэропорта "Пулково" воспитанник петербургского футбола ответил на вопросы журналистов и сделал несколько фотографий с болельщиками.

 

Игра "Зенит" – "Кайрат" состоится в воскресенье, 9 сентября. Время начала матча – 18:00. (Егор БЫЧКОВ)

Обсудить
0
Материалы других СМИ